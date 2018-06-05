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الأرصاد: موجة حارة بدءا من الخميس.. والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:13 م
الأرصاد: موجة حارة بدءا من الخميس.. والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة موجة حارة اعتبار من الخميس المقبل
كتب محمود راغب
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صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة كبداية لموجة حارة، اعتبارا من يوم  الخميس المقبل حتى الإثنين 11 يونيو.

وأضاف بيان لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من  3 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا .

كما ترتفع نسب الرطوبة على شمال البلاد لتصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بالارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر الأحمر وخليج السويس.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء غطاء واقى للراس وزيادة معدل شرب السوائل ليلا.

 أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة الموجة فهى كالآتى على :-

- السواحل الشمالية الغربية من 32 إلى 34 درجة مئوية.

- محافظات شمـال سيناء  من 33 إلى 35 درجة مئوية

- محافظات الوجة البحرى والقاهرة  من 38 إلى 41 درجة مئوية.

-محـافظات شمال الصعيد من 39 إلى 42 درجة مئوية.

-محافظات جنوب الصعيد  من 42 إلى 43 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة  العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤلين فى المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، موضخة أنه يمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة.


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