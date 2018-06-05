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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:32 ص
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة ، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 29  والصغرى 20 درجة.

 

 

 


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