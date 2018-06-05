استطلاع: أردوغان لن يحصل على أغلبية فى الجولة الأولى من الانتخابات القادمة

رويترز

أظهر اليوم الثلاثاء استطلاع أجراه معهد سونار لاستطلاعات الرأى أن من المتوقع أن يخفق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الحصول على الأغلبية التى يحتاجها للفوز فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى 24 يونيو، ولكن من المتوقع أن يحصل على أغلبية فى الجولة الثانية بعد ذلك بأسبوعين.

وسيدلى الأتراك بأصواتهم فى انتخابات برلمانية ورئاسية هذا الشهر بعد أن أعلن إردوغان فى أبريل نيسان إجراء انتخابات مبكرة. وبعد الانتخابات ستتحول تركيا إلى النظام الرئاسى الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة فى استفتاء جرى العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذى شمل ثلاثة آلاف شخص فى 26 إقليما من أقاليم تركيا الواحد والثمانين أن إردوغان سيحصل على 48.3 فى المئة من الأصوات فى الجولة الأولى مع توقع حصول محرم إنجيه مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض على 31.4 فى المئة. وأُجرى الاستطلاع فيما بين 29 مايو أيار والثالث من يونيو.

وقال أكثر من 53 فى المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح إردوغان ضد إنجيه فى الجولة الثانية. وفى الانتخابات البرلمانية من المتوقع حصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان على 42.2 فى المئة وحليفه حزب الحركة القومية اليمينى على 7.1 فى المئة.

وأشار الاستطلاع إلى حصول تحالف حزب الشعب الجمهورى المنافس على 39.5 فى المئة. والشركاء العلمانيون لحزب الشعب الجمهورى هم حزب الخير الذى تم تأسيسه حديثا وحزب السعادة الإسلامى.

ومن المتوقع حصول حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد على نسبة عشرة فى المئة وهى الحد اللازم لدخول البرلمان.