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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:56 م
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استدعاء ونش عملاق لإزالة عقار طنطا المائل بعد إخلاء 3 منازل بجواره

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:43 م
استدعاء ونش عملاق لإزالة عقار طنطا المائل بعد إخلاء 3 منازل بجواره قوات الدفاع المدنى
الغربية - مصطفى عادل
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استدعت قوات الدفاع المدنى وحى أول طنطا بمحافظة الغربية، ونش عملاق تابع لمجلس مدينه طنطا لاستخدامه فى إزالة العقار المائل بشارع طه الحكيم، والذى أدى لحدوث ميل شديد بالعقار، وفرضت أجهزه الأمن كردونا موسعا فى محيط المنزل وتم إخلاء المنزل من السكان وأغراضهم.

 فى الوقت الذى تم فيه إخلاء 3 منازل مجاوره له خشية سقوط المنزل المائل عليهم، وكانت الأجهزه الأمنية قد تلقت بلاغا بحدوث ميل شديد بعقار مكون من ٤ طوابق بشارع طه الحكيم.

وانتقل اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، اللواء نصر الله سكر مساعد مدير أمن الغربية، العميد مهند ابو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق،  وفتحى الفقى رئيس مدبنه طنطا والمحاسب محمد متولي رئيس حى أول طنطا، وتم فصل الكهرباء والغاز بالكامل عن المنزل، وفرض كردونا أمنيا حوله، وتقوم الأجهزه المعنيه بأعمال هدم المنزل خشيه انهياره على المنازل المجاوره له.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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