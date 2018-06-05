استخراج جثة سائق السيارة السوزوكى بعد يومين من سقوطها بترعة الإسماعيلية

الشرقية- فتحية الديب

استخرج قسم الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، اليوم، جثة سائق السيارة السوزوكي التي سقطت بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبري التفتيش بمركز بلبيس، منذ يومين، وتبين أنه يدعي" أيمن رمضان محمد الشافعي" 17 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، مركز بلبيس، ولم يتم العثور علي أي جثث أخري حتي الآن.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانقلاب سيارة سوزوكي بترعة الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، أمام كوبري التفتيش، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وشرطة الإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ.