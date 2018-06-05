اتفاقية بين جامعة القاهرة و"بنك المعرفة" لاعتماد النشر الدولى

وائل ربيعى

وقعت جامعة القاهرة اتفاقية نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دولياً مع بنك المعرفة وهيئة النشر الدولية "Emerald" ،انطلاقاً من شعار جامعة القاهرة والتزامها بأن تصبح منارة للبحث العلمى والابتكار إقليمياً، وتحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثّلة في دعم البحث العلمى وتطويره.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،إن هذه الإتفاقية ستساهم في تحول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تصدر باللغة الإنجليزية إلي مجلة معتمدة دولية، بعد حصولها على موافقة من هيئة النشر الدولية Emerald لنشرها على الصعيد الدولى.

وأكد الخشت ،على أن هذه المرة الأولى التي توافق فيها هيئة النشر الدولية على نشر مجلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل فى مجال العلوم الاجتماعية دولياً،وهو ما يعد خطوة جديدة نحو العالمية التى تسعى إليها الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخشت ،أن اعتماد المجلة دولياً سيؤدى إلي رفع ترتيب جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، كما يسهم فى تسهيل إجراءات النشر الدولى ليس للباحثين المصريين فقط ولكن للباحثين العرب ككل ،حيث ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة في النشر العلمي الدولي.

وشدد الخشت ، أن ما تحقق يعد إنجازاً للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا ، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلي مواصلة الجهد من أجل تعزيز الحضور علي المستوي الدولي بالعلوم الاجتماعية.

وأشار د محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،إلي أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تسعي إلي تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة ومتنوعة لإعداد خريج على مستوى عالٍ من الكفاءة ،ومن أجل تحفيز النشر الدولى والمساهمة فى الارتقاء بترتيب جامعة القاهرة على المستوى العالمى.

وقالت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير تحرير المجلة،أن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد مجلة علمية فصلية محكمة تصدر اعتبارا من يناير 2016، وتعنى بنشر البحوث النظرية والتطبيقية باللغة الإنجليزية تحت عنوان "Review of Economics and Political Science (REPS) ،فى تخصصات الاقتصاد، والإحصاء، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلى فى العلوم الاجتماعية.