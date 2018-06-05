ائتلاف حب الوطن يوزع "شنطة" سلع بجراج الترجمان احتفالا بتنصيب السيسى لولاية ثانية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور حسام فودة نائب رئيس إئتلاف حب الوطن، ورئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن الإئتلاف دعم سوق الترجمان بشنطة ثمنها الحقيقى 100 جنيه، ويتم توزيعها بـ75 جنيها.

وأضاف نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، أن "الشنطة" بها 2 كيلو ارز و2 كيلو سكر وزجاجة زيت وعلبة سمن 2 كليلو، وسلع أخرى، مشيرا إلى أن الإئتلاف يوزع هذه الشنطة المدعمة بمناسبة حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولايته الثانية لرئاسة الجمهورية.

وأوضح حسام فودة أن الإئتلاف يحرص على تقديم الدعم للمواطن محدودى الدخل، ورفع العبء عنه.