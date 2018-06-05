إيناس الدغيدى بـ"شيخ الحارة": الشيطان حلو أوى وأجمل حاجة بنعملها بيدلنا عليها

كتب أيمن رمضان

علقت المخرجة إيناس الدغيدى، على اتهامها بالميول إلى الأفكار المتحررة والدعوة لها ما جعلها شيطانة فى جسد إنسانة، قائلة: "الشيطان مش وحش ده حلو أوى.. أجمل حاجة بتعمليها الشيطان بيقلك عليها".

وأضافت إيناس الدغيدى، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن أفكارها رأى غير تقليدى كونها شخصية لا تميل للسير فى طابور، بالإضافة إلى أنها صادقة مع ذاتها.

وتابعت: "لأنى صادقة مع نفسى وسابقة أغلبية الناس فى التفكير.. ومش علشان أننا فى مجتمع شرقى فنكذب وننافق ونفعل كل ما هو خطأ ونقول شيئا ونفعل شيئا آخر".