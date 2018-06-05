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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:34 م
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إيناس الدغيدى بـ"شيخ الحارة": الشيطان حلو أوى وأجمل حاجة بنعملها بيدلنا عليها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:54 م
إيناس الدغيدى بـ"شيخ الحارة": الشيطان حلو أوى وأجمل حاجة بنعملها بيدلنا عليها المخرجة إيناس الدغيدى
كتب أيمن رمضان
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علقت المخرجة إيناس الدغيدى، على اتهامها بالميول إلى الأفكار المتحررة والدعوة لها ما جعلها شيطانة فى جسد إنسانة، قائلة: "الشيطان مش وحش ده حلو أوى.. أجمل حاجة بتعمليها الشيطان بيقلك عليها".

 

وأضافت إيناس الدغيدى، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن أفكارها رأى غير تقليدى كونها شخصية لا تميل للسير فى طابور، بالإضافة إلى أنها صادقة مع ذاتها.

 

وتابعت: "لأنى صادقة مع نفسى وسابقة أغلبية الناس فى التفكير.. ومش علشان أننا فى مجتمع شرقى فنكذب وننافق ونفعل كل ما هو خطأ ونقول شيئا ونفعل شيئا آخر".


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ايناس الدغيدى

شيخ الحاره

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

صالح

مريضة جدًا..

لو حد يعرف عنوان مستشفى الأمراض النفسية من فضلك خذها هناك ينوبك ثواب فيها.. وشكرًا

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال سليمان

( ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )

لا حول ولا قوة إلا بالله!

عدد الردود 0

بواسطة:

Sherif radwan

الشيطان

الشيطان في عين امه غزال

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