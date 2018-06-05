إيران: سنرفع قدراتنا من تخصيب اليورانيوم

كتب محسن البديوى _ وكالات

أعلنت إيران، أنها ستبلغ وكالة الطاقة الذرية عن قرارها برفع قدراتها فى تخصيب اليورانيوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وقال بهروز كمالوندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لوكالة أنباء الطلبة إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، ببدء عملية لزيادة قدرة الجمهورية الإسلامية على تخصيب اليورانيوم.

وأضاف كمالوندى "ستعلن إيران فى رسالة ستسلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عملية زيادة القدرة على إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم... تبدأ الثلاثاء".

وأفاد بأن إيران لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزى التى تستخدم فى تخصيب اليورانيوم. وسادس فلوريد اليورانيوم هو المادة الخام المستعملة فى أجهزة الطرد المركزي.