إلقاء القبض على سيدة تعدت على مراقبى الامتحانات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، من إلقاء القبض على "أية.س" 25 سنة ربة منزل، لتعديها على المراقبين وقوات الأمن عقب منعها من محاولة تغشيش نجل شقيقتها بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المعداوى بمدينة بيلا.

واستعان رئيس لجنة مدرسة المعداوى بقوات الأمن، لمنع طالبين من الدخول لأداء امتحان مادة الاقتصاد وبحوزتهما الهاتف المحمول،بتفتيش الطالبين قبل بدء الامتحان،عثر مع أحد الطالبين على هاتف محمول فى حين ألقى الآخر الهاتف من النافذة.. وتم السيطرة على الوضع وأدى الطلاب الامتحان وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تفقد لجان بيلا، رافقته الدكتورة بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية إلى مدينة بيلا لتفقد اللجان والتأكد من عدم وقوع أى أحداث شغب أو غش جماعى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.