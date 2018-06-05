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إصابة 5 عراقيين فى انفجار عبوة بالموصل العراقية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:00 ص
إصابة 5 عراقيين فى انفجار عبوة بالموصل العراقية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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ذكر مصدر أمنى عراقى، الاثنين ، أن 5 مدنيين أصيبوا بإنفجار عبوة محلية الصنع فى الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله إن شخصا ترك كيسا فيه عبوة محلية الصنع قرب كراج الشمال فى الساحل الأيسر وسط نينوى ، وبعد دقائق إنفجرت مما أدى الى إصابة خمسة مدنيين ، موضحا أن قوات الشرطة أخلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج وأمرت بفتح تحقيق حول الحادث، يشار إلى أن محافظة نينوى تتمتع باستقرار أمنى نسبى إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية.

 


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