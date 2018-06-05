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إحالة أوراق عاملين إلى المفتى بتهمة قتل آخر فى خصومة ثأرية بقنا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:46 م
إحالة أوراق عاملين إلى المفتى بتهمة قتل آخر فى خصومة ثأرية بقنا محكمة جنايات نجع حمادي
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، إحالة أوراق عاملين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى أعدامهما، بتهمة قتل عامل فى خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

 

تعود أحداث القضية إلى 17 يوليو 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت، بلاغًا، بمصرع عدلى عبدالباقى عبدالمجيد، عامل، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، "خليل.ع.ا"، و"صادق.ع.ص"، و"صبحى.ع.ص"، الذين قاموا بإطلاق وابل من النيران على المجنى عليه، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه.

 

تم إحالة القضية المقيدة برقم 3041 لسنة 2017 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التى قيدتها برقم 18488 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، وقضت فيها برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة، وهانى عبدالآخر، وسكرتارية خالد عبدالعظيم وخالد محمد وأسامة الأمير، بإحالة أوراق المتهمين الأول والثانى، إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة أغسطس المقبل، للنطق بالحكم ونظر محاكمة المتهم الثالث.

 

 

 

 


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