إحالة أوراق "خفير" قتل طفل من أجل السرقة لمفتى الجمهورية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، إحالة أوراق المتهم رضا محمد حسنى "خفير" لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل طفل عمدا لسرقته، وتحديد جلسة 5 أغسطس للنطق بالحكم.

وصدر القرار بعضوية برئاسة المستشارين هانى عبد الحليم و محمد شعبان و خالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة و إسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم رضا محمد حسنى محمد "غفير"، قتل المجنى عليه مصطفى أبو بكر عبد الفتاح محمد عمدا، وذلك بأن سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سكين"، على إثر مقاومته له أثناء ارتكاب جناية السرقة فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله كون المجنى عليه طفلا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه مصطفى أبو بكر عبد الفتاح محمد.