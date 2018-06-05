إجلاء 25 شخصا بسبب حرائق الغابات جنوب شرق السويد

ستوكهولم (أ ش أ)

أعلنت السلطات السويدية إجلاء 25 شخصا على الأقل بسبب حرائق الغابات فى جنوب شرق البلاد، فيما تم الدفع بالعشرات من رجال الإطفاء وأفراد الجيش وخمس مروحيات فى مسعى لاحتواء الحرائق.

وذكرت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم احتواء الحريق الذى اندلع بالقرب من مدينة سالا التى تبعد مسافة 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة ستوكهولم فى ظل المعوقات الناجمة عن الرياح القوية والجو الجاف.

يشار إلى أن السلطات فى أجزاء واسعة فى كل من السويد والدنمارك وألمانيا والنرويج حظرت إضرام النيران فى الأماكن المفتوحة بما فى ذلك إقامة حفلات الشواء.