أولياء أمور يستقبلون أبناءهم بملازم الإحصاء بـ6 أكتوبر بعد انتهاء الاقتصاد

كتبت ــ آية دعبس

مع انتهاء الوقت المخصص لأداء امتحان مادة الاقتصاد، للثانوية العامة، استعد أولياء أمور طلاب لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، لاستقبال بناتهن بملازم مادة الإحصاء لتسليمها لهم عبر فتحات البوابة.

وكانت لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، قد منعت الطالبات من اصطحاب تليفوناتهن، وحقائبهن، وملازم مادة الإحصاء، وتركها أمام بوابات المدرسة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.