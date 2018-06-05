أمن الإسكندرية يضبط 12 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 قضية مخدرات متنوعة و2 سلاح نارى بدون ترخيص، 21 قضية أقراص مخدرة بإجمالى 1830 قرصا مخدرا.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة، من ضبط م م ع 37 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 13 قضية " سرقة - ضرب " بحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش " بقصد الإتجار تزن حوالى 180 جرام" مبلغ 20 جنيهاً، هاتف محمول تحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط ط ا م 34 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4قضايا " تبديد – مخدرات " بحوزته 5 قطع لمخدر الحشيش " بقصد الإتجار تزن حوالى 200 جرام "مبلغ 45 جنيهاً هاتف محمول، تحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

كما تم فحص 85 شقه مفروشة – عدد 7 فنادق بإجمالي 172 شخص ، وأسفر الفحص عن إيجابية 7 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم في 7 حكم حبس، وفى مجال المرور تم ضبط 2167 مخالفة مرورية و3 حالات تعاطى المخدرات أثناء القيادة .