أمريكا: البنك المركزى الإيرانى يمول الإرهاب ودفع الملايين لتهديد المنطقة

كتب حسن مجدى

أكدت سيجال ماندلكير، نائبة وزير الخزانة الأمريكى لشؤون الإرهاب، أن إيران تنتهك القانون المالى الدولى عبر حرسها الثورى، وترسل ملايين الدولارات لميليشيات حزب الله ووكلائها فى المنطقة لزعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وتابعت سيجال ماندلكير، خلال مؤتمر صحفى بواشنطن، أن إيران زورت وثائق وبيانات وأخفت أنشطة لتمويل الإرهاب، مشددة على أن البنك المركزى الإيرانى يمول بشكل مباشر الأنشطة الإرهابية على نطاق واسع.

وأوضحت سيجال، أن إيران مولت عملائها فى المنطقة للقتال فى سوريا، وأشد المستفيدين من تمويلها كان حزب الله وفيلق القدس.