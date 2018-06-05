أكبر تكتل سياحى ينشئ مكتب تسويقى له فى مصر برئاسة هشام زعزوع

برلين (أ ش أ)

أعلنت التكتلات السياحية المشاركة بمؤتمر دريسدن الذى نظمه تكتل "TSS" السياحي، تأسيس مكتب للتكتل فى مصر برئاسة وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع.

وقال محمد جمال المستشار السياحى الأسبق فى ألمانيا، إنه تمت دعوة زعزوع إلى المؤتمر، حيث ألقى كلمة شرح فيها المقاصد السياحية المصرية وتنوعها وأهمية مصر كمقصد سياحى عالمي.

وأضاف جمال - فى تصريحات خاصة لـ "أ ش أ"- أن اختيار زعزوع لهذا المنصب جاء لسيرته الذاتية كوزير أسبق للسياحة فى مصر، بالإضافة إلى كونه مستشارا للعديد من المؤسسات السياحية المصرية والأوروبية، فضلا عن أنه مستشار خاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مشيرا إلى أنه تم اختياره بهدف تسويق وبيع أنماط سياحية جديدة من خلال شركات السياحة الأجنبية التى تتبع هذا التكتل؛ مثل سياحة الجولف والسياحة العلاجية و سياحة ذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن تكتل "TSS" السياحى يعد من أكبر منظمى المكاتب السياحية، حيث يضم ٣٥٠٠ شركة سياحية بينها ٢٣٠٠ شركة ألمانية، وكان التكتل قد نظم مؤتمرا سياحيا حضرته تكتلات سياحية أوروبية أخرى بمدينة دريسدن الألمانية فى الفترة من أول يونيو الجارى وحتى يوم أمس.