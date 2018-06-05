أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار الدولار

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى فيما تباينت أسعار باقى العملات، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.



الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.79 جنيه للشراء، 20.95 جنيه للبيع.



الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.67 جنيه للشراء، و 23.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى انخفاضا طفيفاأمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدينار 58.86 جنيه للشراء، 59.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

الجنيه المصرى

وزير المالية: 9 ملايين شخص سيستفيدون من زيادة المعاشات

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حزمة الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها، سواء فى الأجور والمعاشات والخصم الضريبى، ستكلف الدولة 65 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن هناك 9 ملايين شخص سيستفيدون من زيادة المعاشات، المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، موضحا أن الموازنة الجديدة تستهدف الاهتمام بالمنظومة التعليمية والصحية وزيادة المقدمة الخدمة للمواطنين.