أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرية 644 جنيها للجرام، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب لتسجل 1291 دولارا حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 552 جنيها

عيار 21: 644 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

أوقية الذهب: 1291 دولار

أسعار الذهب فى مصر، تتحد وفق عدة متغيرات منها سعر أوقية الذهب عالميا وكذلك عامل العرض والطلب وأخيراً سعر الدولار بالمصارف والبنوك فى مصر، سعر الدولار هنا يكون عامل مهم لأنه يتم شراء والتعامل على الأوقية بالدولار، خاصة عند شراء كميات كبيرة منه، فإذا كان الدولار بمصر متراجعا فإنه سيقود الذهب للانخفاض بالتوازى مع الانخفاض العالمى.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.