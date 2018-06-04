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6 سبتمبر.. الحكم على 3 متهمين بـ"أحداث شغب المعادى"

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:53 م
6 سبتمبر.. الحكم على 3 متهمين بـ"أحداث شغب المعادى" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015، لـ 6 سبتمبر للنطق بالحكم، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، فى القضية رقم 10866 لسنة 2015 العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين.

 

 


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