18 محطة فى محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

مرت محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمجموعة من المحطات الهامة والتى أظهرت تعمد الدفاع والمتهمين على تعطيل سير العدالة، ونسرد أهم محطات الدعوى منذ نظرها قبل 38 شهرا وحتى الآن.

المحطة الأولى.. أمر الإحالة

فى 14 مارس 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، ونوه إلى أن المتهمين اعتنقوا الأفكار التكفيرية وتحدث عن جرائم القتل التى نفذها بعض المتهمين، وفيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثانية.. فض الأحراز

فى 19 مايو 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات فض الأحراز بالقضية وتنوعت الأحراز ما بين أسلحة نارية متنوعة وكتب تكفيرية، ورسائل دردشة سريبة بين المتهمين، وقوائم بالاغتيالات، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، وفى جلسة 2 يونيو طلب الدفاع توجيه تهمة الشهادة الزور لخبير الأدلة.

وضمت الأحراز ملفات عبر التفجيرات عن بعد بواسطة الهاتف المحمول، وضمت ملفات عن صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وملفات لطرق تصنيع السلاح الكيميائى،

المحطة الثالثة.. حبس متهم

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2015 المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحرك دعوى جنائية ضد المتهم محمد إبراهيم وتقرر حبسه سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الرابعة.. إحالة المحامى منتصر الزيات للمحكمة التأديبية

فى جلسة 7 أكتوبر 2015 المحكمة تستخدم حقها القانونى وتحيل المحامى منتصر الزيات و5 آخرين من فريق الدفاع للمحكمة التأديبية لتخلفهم عن حضور الجلسات بدون عذر أو انتداب من ينوب عنهم ما عطل سير الجلسة.

المحطة الخامسة.. حبس المتهمين سنة

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2015، قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 18 متهما طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة السادسة.. رد المحكمة

طلب دفاع المتهم سيد عطا فى 16 مارس 2016 رد المحكمة، ما جعل المحكمة توقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

المحطة السابعة.. رفض طلب الرد

فى 17 أبريل قررت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد المقدم من المتهم سيد عطا ضد المحكمة، وقررت المحكمة تغريم المتهم 500 جنيه.

المحطة الثامنة.. تحديد جلسة لنظر الدعوى

بعد رفض طلب رد المحكمة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 مايو لنظر الدعوى.

المحطة التاسعة.. حبس المتهمين سنتين

فى جلسة 27 يونيو قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 18 متهما طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنتين بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة العاشرة.. للمرة الثالثة حبس المتهمين بتهمة إهانة المحكمة

فى جلسة 16 أكتوبر 2016 قامت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين وعددهم 19 متهما بعد القبض على متهم هارب، طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنتين بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الحادية عشر.. طلب رد جديد

رغم رفض محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة فى أبريل من عام 2016، إلا أن دفاع أحد المتهمين تقدم بطلب جديد لرد هيئة المحكمة.

المحطة الثانية عشر.. إحالة 4 من المحامين للمحكمة التأديبية

أحالت المحكمة المحامى 4 من أعضاء فريق الدفاع بجلسة 13 أغسطس 2017 للمحكمة التأديبية، لإخلالهم بواجبات وظيفتهم التى يفرضها قانون المحاماة وعدم حضورهم الجلسة ما عطل نظر الدعوى.

المحطة الثالثة عشر.. نقل انعقاد الجلسة

عقدت جميع جلسات الدعوى على مدار 29 شهرا بأكاديمية الشرطة قبل نقل مكان انعقاد الدائرة لمعهد أمناء الشرطة بطرة.

المحطة الرابعة عشر.. انتداب محامين جدد

فى صورة من صور تعطيل سير الدعوى قرر دفاع المتهمين الانسحاب من الدعوى، ما جعل المحكمة تنتدب محامين جدد للترافع عن المتهمين.

المحطة الخامسة عشر.. الانتهاء من عرض الأحراز

جلسة 18 مارس هى آخر جلسة لنظر أحراز القضية والتىى استمر فضها وعرضها على مدار أكثر من 40 جلسة.

المحطة السادسة عشر.. أقوال مجرى التحريات

استمعت المحكمة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 5 أبريل الماضى لأقول مجرى التحريات فى الدعوى، وأكد أن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكرها، وعملا بنص المادة 289 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى التحقيقات، وعقب ذلك تحدث الشاهد عن محاور التى اتخذها التنظيم وتحدث عن مهمة المحور الأول والذى يعمل على تلاشى الرصد الأمنى وعن باقى المحاور، وكما تحدث عن الثلاث مجموعات التى يضمها المحور العسكرى، وتحدث عن اعتناق المتهمين للأفكار التكفيرية.

المحطة السابعة عشر.. تحريك دعوى جنائية جديدة

استخدمت المحكمة حقها القانونى وحركت دعوى جنائية ضد المتهم سيد عطا فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 بعد توجيه عبارات مسيئة لممثل النيابة أثناء مرافعته، ثم توجيه عبارات للمحكمة اعتبرتها إهانة لها، وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنتين.

المحطة الثامنة عشر.. مرافعة النيابة العامة

استمعت المحكمة لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة والذى طالب بتوقيه أقصى عقوبة على المتهمين فى ختام مرافعته.