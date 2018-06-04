16 طالبا مصريا يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت

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أعلن وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور حامد العازمي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسى 2017 – 2018، ومن بينهم 16 طالبا مصريا، حيث احتل الطلبة المصريين المراكز العشرة الأولى بالنسبة لشعبة العلمى، فيما حصدوا 6 مراكز من العشرة فى شعبة الأدبى.

وحصل الطلبة المصريين فى شعبة العلمى على المراكز العشرة الأولى، وهم بالترتيب كل من أحمد عبد الحكيم لبيب عبدالحكيم أيوب، بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة بمجموع ٩٤ر٩٩٪‏، ومحمد خالد صباح إبراهيم، بمدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية للبنين بمجموع المشتركة ٩٢ر٩٩٪‏، وسمر أحمد محمد على، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات السالمية المشتركة بمجموع ٨٩ر٩٩٪‏، وميراى رزق الله رمزى سليمان، بمدرسة ام القرى النموذجية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٨٩ر٩٩٪، وندى عثمان محمد بركات الحمراوى، بمدرسة السالمية الثانوية للبنات بمجموع ٨٨ر٩٩٪‏، وأحمد يحى جابر حمام، بمدرسة المباركية الثانوية للبنين بمجموع ٨٦ر٩٩٪‏، ومروة محمد القطب محمد مهنا، بمدرسة انيسة بنت خبيب الانصارية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٨٦ر٩٩٪‏، ورنا هانى بكر محمد، بمدرسة النجاة الاهلية الثانوية للبنات السالمية المشتركة بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏، ومحمد جاد حمدى حسين، بمدرسة يوسف بن عيسى الثانوية للبنين بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏، ومحمود شكرى عبدالرازق الجميعي، بمدرسة انس بن مالك الثانوية للبنين بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏.

أما بالنسبة لشعبة الأدبى، فقد حصل على المركز الأول نور أحمد بشير، بمدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٦٥ر٩٩٪‏، والمركز الثانى حنان ابراهيم محمد، بمدرسة النجاة الاهلية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٦١ر٩٩٪‏، والمركز الثالث نوال احمد ابراهيم خليل، بمدرسة أمة بنت خالد الثانوية للبنات بمجموع ٠٩ر٩٩٪‏، والمركز الخامس وردة رجب محمد الملاح، بمدرسة زينب بنت محمد بن عبدالله الثانوية للبنات بمجموع ٩٦ر٩٨٪‏، والمركز السادس محمد مصطفى عبدالسلام، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين بمجموع ٩١ر٩٨٪‏، والمركز السابع يارا أمين الديسطى، بمدرسة الفروانية الثانوية للبنات بمجموع ٦٧ر٩٨٪‏.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم العالى الكويتي، إن نسب النجاح للثانوية العامة طبيعية ومتوقعة، مهنئا الطلبة وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الجامعية، وتحقيق أعلى مراتب التفوق والنجاح لخدمة الكويت وأهلها.

وأشار إلى أنه سيتم وضع دراسة مستفيضة على موقع الوزارة الالكترونى بالإحصاءات والنسب الخاصة بنتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسى 2017 – 2018، مثمنا الجهود الجبارة التى بذلها قياديو وزارة التربية والعاملون فيها من اداريين ومعلمين لانجاح العملية التعليمية.