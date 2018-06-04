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يوكيا أمانو: الوكالة الدولية هى المنظمة الوحيدة المختصة بمراقبة الأنشطة النووية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:49 م
يوكيا أمانو: الوكالة الدولية هى المنظمة الوحيدة المختصة بمراقبة الأنشطة النووية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
أيمن رمضان
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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن الوكالة هى المنظمة الدولية الوحيدة التى لديها الخبرة والقدرة أن تقوم بمراقبة وتفعيل أية أنشطة نووية وغيرها، وتابع: "ومن ثم ليس لدينا أى مشكلة مع دولة بعينها، وأن طلب منا العمل بكوريا الشمالية فالوكالة جاهزة للتعامل مع أى أنشطة نووية".

وفيما يتعلق بما قالته إسرائيل بشأن الملف النووى الإيرانى قال"أمانو"، خلال مؤتمر صحفى بفيينا، إن الوكالة تابعت ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلى ونعمل على تحليله، وتابع:"ولكن سنحتاج وقت إلى تحليلها وجمعها".


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