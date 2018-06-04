وكيل الأزهر يشيد بدولة الإمارات وبجهود الشيخ زايد فى ذكرى وفاته

كتب لؤى على

وجه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الشكر لدولة الإمارات العربية على مشاركتها فى الورشة التحضيرية لملتقى حوار الأديان، المنعقد بمشيخة الأزهر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مهديا هذا العمل لروح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى تحل ذكرى وفاته اليوم 19 رمضان.

جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل التحضيرية للملتقى الأول لحوار الأديان عن كرامة الطفل فى العالم الرقمى، الذى يعقد بمشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية الأزهر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات واليونيسف والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

وقال شومان: "نهدى هذا العمل للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكيم العرب، فجهوده وأبنائه ودولة الإمارات لا تتوقف عند المسلمين بل تمتد لكافة البشر وهو نفس منهج الأزهر الشريف".