video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة إيطالية تشيد بنمو الصادرات الغير نفطية بمصر فى الربع الأول من2018

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:33 م
وكالة إيطالية تشيد بنمو الصادرات الغير نفطية بمصر فى الربع الأول من2018 عملات مصرية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بنمو نسبة الصادرات الغير نفطية بنسبة 16% خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وقالت إن هذا النمو يعكس نجاح المحاولات المصرية فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن فى فبراير 2018 انخفض التضخم فى مصر بنسبة 14.3 % على أساس سنوى، وهو أقل نسبة وصل إليها بعد تحرير سعر الصرف، الذى لجأت إليه الحكومة المصرية لمكافحة التضخم، وبالفعل نجحت فى التوصل لهدفها.

وأضافت الوكالة أن قيمة الصادرات سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وحقق حجم التجارة الخارجية نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتوقع مصدرون أن يشهد العام الجارى بداية انتعاشة قوية فى الصادرات، التى تشير العديد من التقارير الاقتصادية التى خرجت مؤخرا أنها ستلعب دورا رئيسيا فى زيادة معدلات النمو، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار والغاز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد مصر 5.4% خلال 4 سنوات

صندوق النقد بعد لقاء السيسى: نمو اقتصاد مصر لأعلى مستوى منذ 2008

مصر

اخبار مصر

نمو اقتصادى

ارتفاع الصادرات

الصادرات

الحكومة المصرية

تعويم الجنيه




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة