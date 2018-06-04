وكالة إيطالية تشيد بنمو الصادرات الغير نفطية بمصر فى الربع الأول من2018

كتبت فاطمة شوقى

أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بنمو نسبة الصادرات الغير نفطية بنسبة 16% خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وقالت إن هذا النمو يعكس نجاح المحاولات المصرية فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن فى فبراير 2018 انخفض التضخم فى مصر بنسبة 14.3 % على أساس سنوى، وهو أقل نسبة وصل إليها بعد تحرير سعر الصرف، الذى لجأت إليه الحكومة المصرية لمكافحة التضخم، وبالفعل نجحت فى التوصل لهدفها.

وأضافت الوكالة أن قيمة الصادرات سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وحقق حجم التجارة الخارجية نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتوقع مصدرون أن يشهد العام الجارى بداية انتعاشة قوية فى الصادرات، التى تشير العديد من التقارير الاقتصادية التى خرجت مؤخرا أنها ستلعب دورا رئيسيا فى زيادة معدلات النمو، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار والغاز.