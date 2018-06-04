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وزير لبنانى: مليون لتر بنزين يتم تهريبها يوميا من سوريا إلى لبنان

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:50 م
وزير لبنانى: مليون لتر بنزين يتم تهريبها يوميا من سوريا إلى لبنان الرئيس اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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قال وزير الدولة اللبنانى لشئون مكافحة الفساد فى حكومة تصريف الأعمال نقولا توينى، إنه يتم يوميا تهريب كميات كبيرة من البنزين من سوريا إلى لبنان، تبلغ نحو مليون لتر، أى ما يوازى 50 ألف تنكة (خزان وقود) بصورة يومية.

وأشار توينى – فى تصريح له اليوم – إلى أن هذا التهريب يشير إلى أن 10 الاف ليرة لبنانية (الدولار يساوى نحو 1500 ليرة) لكل صفيحة تخسرها مالية الدولة، وتصب فى جيوب بعض المهربين.

وأضاف أنه قام بإبلاغ قيادة الجيش اللبنانى والجهات الجمركية والأمنية المختصة من أجل التصدى لهذه المسألة ومنع أى محاولات تعد على المالية العامة، وأن كافة الجهات المختصة أبدت استعدادا لملاحقة الموضوع ومنعه كليا وضبط الجناة.

 


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