وزير دفاع ماليزيا يعلن تأييد بلاده لجهود نزع الأسلحة النووية من جميع الدول

كوالالمبور(أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الماليزى محمد سابو اليوم الاثنين، أن بلاده تؤيد الجهود نحو نزع الأسلحة النووية فى جميع دول العالم.

وقال الوزير الماليزى - خلال مؤتمر صحفى على هامش حوار شانجريلا السابع عشر (منتدى أمنى إقليمى) فى سنغافورة حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية - :"إن تلك الجهود ينبغى أن تشمل جميع الدول التى تمتلك الأسلحة النووية" معبرا عن أمله فى أن لا يتم التركيز فقط على دول معينة مثل كوريا الشمالية وإيران.

وأعرب وزير الدفاع الماليزى عن ترحيب بلاده بالمحادثات بشأن الأسلحة النووية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون المقرر عقدها فى سنغافورة يوم 12 يونيو الجاري.

وتابع قائلا إنه "جهد جيد ونحن لا نريد أن يتكرر الحادث فى هذه المنطقة آسيا .. لدينا تجربة .. حول القصف على هيروشيما وناجازاكى اليابانية". مضيفا أن "تلك التكنولوجيا النووية كانت قبل 70 أو 60 سنة ماضية ونحن لا نعرف التكنولوجيا النووية الآن، إنه خطير جدا للبشرية وأى جهود نحو نزع السلاح النووى سنؤيده بالكامل".

ويعتبر "حوار شانجريلا" السنوى أكبر منتدى أمنى إقليمى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد نظم المعهد البريطانى للدراسات الإستراتيجية الدولية هذا الحوار لأول مرة عام 2002 فى سنغافورة، ويشارك فيه رؤساء الدول ووزراء الدفاع ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى لبحث القضايا الأمنية الإقليمية الراهنة.