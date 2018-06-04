وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن الشقيق.. ملكه حكيم وشعبه أصيل

كتب هيثم سلامة

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية المملكة البحرنية، إنه لا يقلق أحد على الأردن، فملكه ملك حكيم وشعب أصيل، لا يرضى بأى سوء يمس بلاده.

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "لا يقلق أحد على الأردن الشقيق، ملكه حكيم كريم، وشعبه أصيل لا يرضى بأى سوء يمس بلده.. حفظ الله بلد النشامى الكرام".



وزير خالد بن أحمد

يذكر أنه قد أكد مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود ومدير عام قوات الدرك الأردنى اللواء حسين الحواتمة، أنه لا توجد بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة، وأنه لا يوجد أى موقع عصى على الأمن الأردنى، وخلال مؤتمر صحفى عقده اللواء الحمود واللواء الحواتمة اليوم الاثنين، للحديث عن الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة عمان ومدن ومحافظات أردنية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.

وقال مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصًا خرجوا عن القانون واعتدوا على الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات فى الأيام الأربعة الماضية؛ من بينهم 8 من جنسيات عربية، لافتًا إلى أنه ضبط مع بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.