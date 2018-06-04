video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:21 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن الشقيق.. ملكه حكيم وشعبه أصيل

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:48 م
وزير خارجية البحرين: لا يقلق أحد على الأردن الشقيق.. ملكه حكيم وشعبه أصيل خالد بن أحمد
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية المملكة البحرنية، إنه لا يقلق أحد على الأردن، فملكه ملك حكيم وشعب أصيل، لا يرضى بأى سوء يمس بلاده.

 

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "لا يقلق أحد على الأردن الشقيق، ملكه حكيم كريم، وشعبه أصيل لا يرضى بأى سوء يمس بلده.. حفظ الله بلد النشامى الكرام".

 

وزير خالد بن أحمد
وزير خالد بن أحمد
 

يذكر أنه قد أكد مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود ومدير عام قوات الدرك الأردنى اللواء حسين الحواتمة، أنه لا توجد بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة، وأنه لا يوجد أى موقع عصى على الأمن الأردنى، وخلال مؤتمر صحفى عقده اللواء الحمود واللواء الحواتمة اليوم الاثنين، للحديث عن الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة عمان ومدن ومحافظات أردنية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.

 

وقال مدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصًا خرجوا عن القانون واعتدوا على الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات فى الأيام الأربعة الماضية؛ من بينهم 8 من جنسيات عربية، لافتًا إلى أنه ضبط مع بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الوزراء الكويتى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم إقتصاده

الأردن: لا بؤر ساخنة للاحتجاجات فى المملكة والقبض على 60 شخصا خرجوا على القانون

الأردن

ملك الأردن

خالد بن أحمد

وزير خارجية البحرين

البحرين




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة