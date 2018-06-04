وزير خارجية ألمانيا يبحث مع نظيره المجرى القضايا ذات الاهتمام المشترك ..غدا

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يلتقى وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس، نظيره المجرى بيتر سيجيجارتو، فى برلين، غدًا الثلاثاء، وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، فى بيان، اليوم، أن المباحثات الثنائية بين البلدين سوف تتطرق الى السياسة الاوربية فضلا عن القضايا الدوليه ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير خارجيه المجر قد صرح - فى وقت سابق - بأن الاتحاد الأوروبى يواجه حاليا مشاكل خطيرة وتاريخية، وأن بروكسل (العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى) لا تستطيع الإجابة عن المشاكل الأمنية فى الوقت الراهن، واعتبر سيزجارتو أن سياسة اللجوء التى تنتهجها بروكسل "أثبتت إفلاسها"، وأن برامج دمج اللاجئين فى بلدان أوروبا الغربية منيت بالفشل، لذلك ينبغى عدم فرض ضغوط على الدول التى لا ترغب فى استقبال طالبى اللجوء.