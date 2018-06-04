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وزير النقل يترأس الجمعية العامة للشركة المصرية لصيانة خطوط السكة الحديد

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:34 م
وزير النقل يترأس الجمعية العامة للشركة المصرية لصيانة خطوط السكة الحديد الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

وأضاف وزير النقل وفق بيان صحفى خلال ترأسه النقل أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية أن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم فى تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن  التجديد يتم بالخبرة والعمالة المصرية و بمعدات السكه الحديد.

وصدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى 2017، وقائمة المركز المالى وعلى تقريرى مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات، واستعراض إيرادات الشركة التى بلغت 120.4 مليون جنيه، في عام 2017 مقابل 73.8 مليون جنيه في عام 2016، بنسبة زيادة 63%  وكذلك أعمال تجديد السكة والتى بلغت  49 كم  سكة في عام 2017 مقابل 22كم سكة في عام 2016 وكذلك ما تم تجديده من مفاتيح خاصة بالسكة حيث تم تجديد 10 مفاتيح عام  2017  مقابل 9 مفاتيح 2016  وكذلك استعراض أعمال الصيانة التي قامت بها الشركة حيث  تم صيانة 1363 كم سكة في عام 2017 مقابل 1296 كم سكة فى عام 2016  بالإضافة إلى عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام ٢٠١٨، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة.


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