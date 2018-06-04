وزير النقل: تحديد استشارى شراء 100 جرار للسكة الحديد يوليو المقبل

كتب رضا حبيشى

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مختلف مجالات النقل، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن الجانبين نقاشا التعاون فى عدد من المشروعات مثل تطوير الخط الثاني للمترو خاصة وأن البنك سبق ووقع اتفاقية مع الهيئة القومية للأنفاق لتمويل 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو بإجمالي 100 مليون يورو وتم طرح هذا المشروع للأعمال الاستشارية، بالإضافة إلى التعاون فى تطوير الخط الأول للمترو، لافتى إلى أن الجانبان تبادلا توفير البنك تمويل بمقدار 200 مليون يورو لتحديث هذا الخط الأول الذى ينقل حاليا 1.5 مليون نسمة يوميا.

وأضافت وزارة النقل أن المباحثات تناولت التعاون فى مجال السكك الحديدية وتدعيم اسطول الجر بالسكك الحديدية بـ 100 جرار قام البنك بتوفير التمويل الخاص بها وسيتم الترسية على الاستشاري في يوليو المقبل، وتم تقديم العروض الفنية للمرحلة الثانية والاخيرة في يوليو القادم لتدعيم اسطول السكك الحديدية بـ 6 قطارات، كما تم بحث موقف الدراسات الخاصة بمشروع خط سكة حديد 6 اكتوبر/ أسوان والتى طلبت وزارة النقل من البنك تمويل هذه الدراسة بالإضافة الى قيام البنك بتحديث الدراسات الخاصة بتطوير خط أبو قير بالاسكندرية.