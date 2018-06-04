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وزير المالية: نستهدف 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول 2021 / 2022 - صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:34 م
وزير المالية: نستهدف 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول 2021 / 2022 - صور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح -تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل
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أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، مضيفا أنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على رئيس الجمهورية.

وأوضح الجارحى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة سعر الضريبة نفسها عبر إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة.

وأشار الوزير إلى أهمية التفرقة بين الاقتصاد غير الرسمى بسبب صغر حجم المنشأة وعدم إمكانية التعامل مع الضرائب والمتهربين من الضرائب، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى التحول إلى التحصيل والإقرار الإلكترونى ومواجهة التهرب الضريبى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


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