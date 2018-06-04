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وزير القوى العاملة: انتخابات الإعادة فى 50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات غدا

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:47 م
وزير القوى العاملة: انتخابات الإعادة فى 50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات غدا وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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تعتمد وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، استمارات إبداء الرأى لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة النقابية 2018/2022، لمجالس إدارة اللجان النقابية، وإدارة الشركات، التى تقرر إجراء انتخابات الإعادة بها، نظرا لتعذر إجراؤها، فى المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب، وقد تقدمت بمشاريع انتخاب شملت عدد اللجان الانتخابية التى سوف تجرى بها الانتخابات، وعدد الصناديق، وأسماء الجمعيات العمومية.
 
وأعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه من المقرر إجراء  انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، غدا الثلاثاء في 40 لجنة تتبع 13 تصنيفا نقابيا لم تجري بها الانتخابات في المرحلة الأولي، فضلا عن 3 لجان تتبع تصنفين نقابيين في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 7 شركات لانتخاب مجالس الإدارة، وسوف تعلن نتائج الانتخابات، وإيداع الأوراق علي التوالي أيام 6 و7 و8 يونيو الجارى.
 
وقال الوزير : إنه بالنسبة لانتخابات مجالس إدارة الشركات سوف تجري علي مستوي 7 شركات هي: المصرية لتسويق الأسماك، والتعاون للبترول، وشركة عمر أفندي، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية، ومصر للسياحة، والعامة للصوامع والتخزين.
 
وأوضح "سعفان"  أنه بالنسبة للجان الإعادة في الأولي فتشمل  4 لجان  بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالطب الشرعي، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، بالإضافة إلي 5 لجان بالبنوك والتأمينات، ببنك مصر، والإسكندرية، والأهلى المصري، وفيصل الإسلامى، وبنك التنمية الصناعية ، فضلا عن 6 لجان بالتجارة، بالمصرية لتسويق الأسماك، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة الادوية، وعمر افندي  التجارة، وصيدناوي التجارة.    
 
وأضاف الوزير أن الانتخابات سوف تجري أيضا بـ 6 لجان بالمرافق العامة، بالهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة تنفيذ المشروعات المائية لتوليد الكهرباء، وهندسة نظم القوى، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وكهرباء طلخا، بالإضافة إلي 4 لجان بالسكة الحديد (1) و(4)و(5)و(8) ، فضلا عن 4 لجان بالبترول  ، بابسكو، وبتروتريد، والتعاون، وبتروجاس.
 
كما تجري الانتخابات في 4 لجان بالنقل البري، بالصعيد للنقل والسياحة، واتوبيس غرب ووسط الدلتا، ومترو مصر الجديدة، والورش والصناعات التكميلية،  ولجنتان بالإنتاج الحربي ، بمصنع (27) الحربي، ومصنع (45) الحربي، ولجنتان بالسياحة والفنادق ، بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، ولجنة واحدة علي التوالي، بالخدمات الصحية، بالأطباء البشريين، والضرائب والأعمال المالية، بضريبة القيمة المضافة ، والزراعة والري، بوادي كوم امبو ، والتعليم والبحث العلمي، بمستشفيات جامعة الاسكندرية.
 
وبالنسبة للإعادة في المرحلة الثانية تشمل 4 لجان منهما أثنين بالاتصالات، باللاسلكي سنترال الأوتو برمسيس، ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وواحدة بالتنصيف النقابي بالنيابات والمحاكم ، بالنيابة الإدارية.
 
وقال الوزير " إن بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات ستقوم الوزارة بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابي ، والقوانين المتعقلة بالعمال ، حتى يكون هذا التنظيم على درجة كبيرة من الوعي ، مما يسهم بإيجابية في العملية الإنتاجية.
 

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المنظمات النقابية العمالية

القطاع العام

الدورة النقابية

اللجان النقابية

انتخابات الإعادة

الجمعيات العمومية




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