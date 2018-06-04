وزير الطيران: إدراج مطارى سفنكس والقطامية على قائمة المطارات الدولية

كتبت رحاب نبيل

أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني ، أن الوزارة تدرج مطاري سفنكس والقطامية علي قائمة المطارات الدولية ، حتي يتاح للمطارين تقديم خدمات الملاحة الجوية بالمنطقة ، وكذلك وضع جداول تشغيل رحلات جوية لشركة طيران تعمل بالمطارين .

وأضاف فتحي في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يحتاج لعدة أسابيع ، ليكون المطاران جاهزين بتقديم كل الخدمات ، ويظهران أمام كل الطيارين على مستوى العالم ، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات التى تقدمت لتنظيم رحلات من المطارين ، إلا أن الوزارة سوف تنظر كل الطلبات التي تم تقديمها لتبدأ شركات الطيران العمل بالمطارين.