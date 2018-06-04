وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن وزارة الصحة والسكان ستتحمل كامل تكاليف حصول جميع الأطباء العاملين بها على الماجستير والدكتوراة.

وقال وزير الصحة والسكان فى تصريحات اليوم الإثنين، إن الدولة رصدت ما يقرب من 52 مليون جنيه لتدريب الأطباء مشيرا إلى أن الوزارة ستتحمل جميع مصاريف حصول الأطباء على الزمالة والماجستير والدكتوراة والبورد المصرى لافتا إلى أن هيئة التدريب الإلزامى ستقوم برد جميع الرسوم التى حصلت عليهم من الأطباء المتقدمين للبورد المصرى.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن لقاء سيجمعة بقيادات نقابة الأطباء غدا لبحث تنفيذ القرار مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار بشأن قبول سداد الرسوم لجميع الأطباء الراغبين فى الحصول على الماجستير والدكتوراة بشكل سنوى.

وتابع وزير الصحة أن ما يروج بشان رفع رسوم التسجيل فى البورد من 5 إلى 25 ألف جنية غير صحيح تماما.