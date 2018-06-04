وزير الداخلية الإيطالى: سأسعى لتحسين الرقابة والإقصاء والطرد

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الداخلية الإيطالى الجديد ماتيو سالفينى، لقد قام سلفى ماركو مينيتى بعمل عادل، لذلك لن نفكك أى شىء مما كان إيجابيا، بل "سأعمل على جعل سياسات الرقابة، الإقصاء، والطرد أكثر فاعلية".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، أوضح سالفينى إذا فعل شخص ما شيئا مفيدا وذكيا لبلادى، حتى لو ارتدى قميصا مختلفا أى انتمى لتيار سياسى آخر، فسيكون من الغباء ألا نعترف به.

وأضاف سالفينى "ليست هناك قضية الهجرة وحسب، بل هناك موضوع رجال الإطفاء، فالصيف يقترب ونأمل ألا يكون صيف حرائق كالعام الماضى"، كما أن هناك موضوع مكافحة المخدرات والأصول المصادرة من المافيا، وخلص إلى القول "هناك الكثير مما يجب القيام به".