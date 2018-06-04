وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض لائتلاف ضباط الشرطة لإنشاء مشروع سكنى

كتب أحمد حسن

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 73 بمساحة إجمالية 9.81 فدان، بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لاتحاد ملاك 25 يناير للبناء والإسكان لضباط الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، يلتزم الاتحاد بالتعهدات الموقعة منه والتى تتضمن سداد كافة العلاوات المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات من الخارج، وسداد كافة المبالغ المستحقة التى تقدرها اللجان المختصة بالهيئة نظير تدعيم شبكات المرافق نتيجة زيادة الكثافة السكانية فى المشروع من 150 فردا إلى 180 فردا للفدان.

وتنص المادة الرابعة على التزام الاتحاد بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، مع التزامه أيضا بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها من الهيئئة.

ونص القرار أيضا على التزام الاتحاد بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرافقة بالقرار، وكذا استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه.