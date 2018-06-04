video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: تفعيل دور الكتاتيب والمدارس القرآنية لحماية النشء من التطرف

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:00 ص
وزير الأوقاف: تفعيل دور الكتاتيب والمدارس القرآنية لحماية النشء من التطرف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الأحد المتسابقين الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة الأوقاف للسنة الرابعة على التوالى للعاملين بالوكالة وأبنائهم تشجيعا لهم على حفظ القرآن، بحضور حسن على رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم الوزارة لمثل تلك المسابقات يأتى فى إطار المواجهة الشاملة للفكر المتطرف، فأهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتفعيل دور الكتاتيب وافتتاح العديد من المدارس العلمية و القرآنية من أجل حفظ كتاب الله وفهم معانيه العامة، وكذلك ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، حتى لا يتم استدراج النشء تحت مسمى تحفيظ القرآن، ومن ثم تجنيد الأطفال وتشويه عقولهم والسيطرة عليهم.
 
وتابع قائلاً: "قمنا بافتتاح أكثر من 650 مدرسة ونستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة، كحد أدنى مع نهاية هذا العام، و1500 مدرسة بنهاية العام المالى 2018/2019م".
 
وأشاد وزير الأوقاف بالجهد المبذول فى المسابقة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يهذب السلوك الإنسانى ويرقى به ، فالنبى (صلى الله عليه وسلم) كان خلقه القرآن، مبينًا أن حفظ القرآن الكريم يوسع المدارك العلمية والفكرية والذهنية لحفظته، ويعد سببًا من أسباب التفوق ببركته العظيمة، فمن أراد الخير لنفسه ولأولاده فليأخذ بأيديهم إلى كتاب الله تعالى، لينال خيرى الدنيا والآخرة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلاف بين وزير الأوقاف وأمين مجمع البحوث داخل "دينية البرلمان".. اعرف التفاصيل

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الكتاتيب




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة