وزير الأوقاف: المعزول مرسى تطاول على الدولة.. وجماعته عبء على الإسلام

كتب - إسماعيل رفعت

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المعزول محمد مرسى أصدر إعلانا دستوربا يتطاول على الدولة والقانون، بأمر من مكتب الإرشاد.

وأشار خلال افتتاح ملتقى الشباب القيم والأخلاق والمواطنة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أن هذه الجماعات تمثل عبئا على الإسلام وعلى الدولة ولم تحترم لا دولة ولا قانون، وحاصرت أعرق مؤسسات القضائية، وهى المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى بهمجية، ولو كان قراره على حق لترك الفرصة للمحكمة الدستورية العليا تنظر هذا الإعلان الذى أصدره بمنطق إلهى لا يقبل النقض.

وأكد مختار الجمعة أن وزارة الأوقاف تنشر الوسطية، وتوفد القوافل الدعوية، وتعين دعاة جدد بسيناء، وتعقد الملتقيات وتقدم أئمة دارسين للغات الأجنبية، وتترجم القران اللغات وخاصة باللغات الأفريقية والساحلية للتواجد فى أفريقيا وتعطيها للوزارات الأفريقية