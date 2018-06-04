وزير الأوقاف: العناية بالمساجد الجامعة أولوية قصوى للوزارة

كتب لؤى على

أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صلاة العصر اليوم الإثنين، بمسجد عبد الله مكاوى بمنطقة الدقى بالجيزة، ثم ألقى كلمة بالمسجد عقب صلاة العصر تحدث فيها عن فضل عمارة المساجد، وعن حقيقة الصيام، وأثر العبادات فى السلوك.

كما تحدث عن دور المساجد الجامعة فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، وفِى خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة ستتولى موضوع المساجد الجامعة، وما يمكن أن تقدمه لخدمة المجتمع عناية خاصة وأولوية قصوى فى المرحلة الراهنة، وأنه سيتم إسناد هذا الملف إلى أحد شباب علماء الوزارة المتميزين خلال أيام.