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وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين بالكويت لتصدرهم الثانوية العامة

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:01 ص
وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين بالكويت لتصدرهم الثانوية العامة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين بالكويت الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة هناك للعام الدراسى 2017 - 2018، معربة عن فخرها لتفوق أبناء مصر في مجالات التعلم وكونهم سفراء فوق العادة لمصر فى الخارج.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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