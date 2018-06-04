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وزيرة الهجرة: تضافر الجهود الحكومية لحل أزمة إجازات العاملين المصريين بالخارج

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:50 م
وزيرة الهجرة: تضافر الجهود الحكومية لحل أزمة إجازات العاملين المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب
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حضرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستعراض ما تم فى مشكلة مد فترة إجازات العاملين المصريين بالخارج، وذلك بناء على دعوة من اللجنة.

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لبحث هذا الملف مكونة من وزيرة الهجرة واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثل عن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وقالت إن اللجنة توصلت خلال اجتماعها، إلى توصيات إيجابية لصالح المواطنين ولا تتعارض مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن ثم تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث اصدر توجيه بقيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمراجعة مدى دستورية قرار اللجنة.

كما عرضت الوزيرة كل الآراء المؤيدة والمعارضة حول مشكلة مد إجازات العاملين بالخارج، واستعرضت الكتاب الرسمى لوزير التنمية المحلية لكافة المحافظين بشأن مد إجازات العاملين بالخارج لتاريخ 1-1-2019.

وبعد الاستماع لوزيرة الهجرة، أصدرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان عددا من التوصيات أولها مخاطبة وزير التنمية المحلية لمد الإجازة لتاريخ 1-7-2019 مراعاة لظروف أبناء العاملين المصريين بالخارج التعليمية، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة مشكلة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان لدراسة مشروع وزارة الهجرة الخاص بالإجازات

وأشارت نبيلة مكرم لتلقى وزارة الهجرة مئات الشكاوى من المصريين العاملين بالخارج، وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمد مهلة التجديد لعام إضافى لإجازات العاملين بالخارج، والتنسيق مع كافة الجهات لتلبية احتياجات المصريين بالخارج الخاصة بهذا الجانب.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذى انعقد الخميس الموافق 26/4/2018، بتشكيل لجنة برئاسة سيادته وتضم وزارات الهجرة والتنمية المحلية والتخطيط والقوى العاملة، لبحث الضوابط التى يمكن أن تحل بها أزمة تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج والذين اقترب موعد انتهاء إجازاتهم ولم يجدد لهم.


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