وزيرة الهجرة تستعرض ترتيبات إطلاق الأسبوع الثانى لأبناء المصريين فى الخارج

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استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإطلاق الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو المقبل عام ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لإقامة معسكرات رياضية.

وذكرت السفيرة في بيان صحفى ، أن المعسكرات تشمل تقديم محاضرات لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

وأكدت السفيرة ، خلال اجتماعها مع فريق العمل، أن أهمية تنظيم هذه المعسكرات تكمن في صد ما يتعرض له هؤلاء الشباب أحيانًا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، بالإضافة إلى التوسيع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال زهور المستقبل وأمله، حتى يكونوا على صلة دائمة بالوطن، وبناء وعيهم ومداركهم علي أسس ومفاهيم صحيحة.

وأعلنت السفيرة نبيلة أنها ستشارك أبناءنا بالخارج فاعليات المعسكر القادم بشرم الشيخ، قائلة إنها حريصة علي نقل قيم الثقافة المصرية التي تقوم على القيم والمبادئ للأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، مشيرةً إلى أن الكثير من الآباء يخشون علي أولادهم من فقد تلك القيم والعادات المصرية في الغربة، لذلك طلبوا من وزارة الهجرة تنظيم فاعليات تتضمن أنشطة رياضية وترفيهية وكذلك وطنية لأبناءهم الصغار.

يذكر أن وزيرة الهجرة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.