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وزيرة الهجرة تتضامن مع مطلب المصريين العاملين بالخارج بمد إجازاتهم

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:41 ص
وزيرة الهجرة تتضامن مع مطلب المصريين العاملين بالخارج بمد إجازاتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود حسين
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ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة بشأن قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلين عن وزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

 

وطالب النائب ثروت سويلم، مُقدم طلب الإحاطة، بإلغاء قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج، وأن يتم تجديد ومد إجازات العاملين بالخارج، لمصلحة الوطن، حيث تواجدهم فى الخارج يدخل عملة صعبة للبلد، كما أن هناك حالة تكدس بالجهاز الإدارى للدول، وأن يتم الحفاظ على مصالح واستقرار المصريين العاملين بالخارج.

 

وانتقد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات، قائلا : " ليه الحكومة تصدر قرارا بهذا الشكل، على الرغم من المصريين بالخارج عامل مهم لتوفير العملة الصعبة للدولة، وتخفيف الضغط على الجهاز الادارى للدولة".

 

ومن جانبها ، ردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قائلة: "أنا كمان عايزة أعرف فلسفة هذا القرار باعتبارى ممثلة عن المصريين بالخارج، وبحاول أحل الموضوع، من أجل مصلحة البلد، فالمصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول لمصر بالخارج، وبيوفروا للدولة عملة صعبة، ووجودهم بالخارج يساهم فى حل أزمة التكدس بالجهاز الإدارى بالدولة".

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن القرار مسئول عنه اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ويمكن للجنة القوى العاملة التواصل معه لمعرفة تفاصيل هذا القرار، مؤكدة تضامنها مع مطلب مد إجازات العاملين بالخارج.


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