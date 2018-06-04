وزيرة الهجرة تبحث مع طارق شوقى ترتيبات مؤتمر مصر تستطيع فى نسخته الرابعة

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لبحث ترتيبات مؤتمر مصر تستطيع فى نسخته الرابعة، الذى سيتناول قضية التعليم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللقاء بحث ترتيبات المؤتمر وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لإعداد المحاور التى سيتناولها المؤتمر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر مقرر له أن يعقد فى ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة الهجرة نظمت مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، فى نسختة الثالثة، فبراير الماضى، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والرى والتعليم العالى والإنتاج الحربى، بمحافظة الأقصر، بمشاركة 23 عالمًا من أبناء المصريين بالخارج.