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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:44 م
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وزارة البيئة تنظم احتفالية كبرى فى يوم البيئة العالمى 2018

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:19 م
وزارة البيئة تنظم احتفالية كبرى فى يوم البيئة العالمى 2018 الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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تشارك وزارة البيئة غدا العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2018 الذى يقام هذا العام تحت شعار " التغلب على التلوث من البلاستيك "  الذى يتناول هذا العام موضوع التلوث من البلاستيك الذى يعد من اخطر الملوثات التى لها  تأثير بالغ على البيئة والمجتمع، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على توعية المجتمع المصرى بأضرار استخدام تلك الأكياس على البيئة نظراً لأن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى  كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق ويؤثر على التنوع البيولوجى، كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث جسيمات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى.

وكانت وزارة البيئة قد أطلقت مبادرة وطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية "سيدارى" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعت خلالها إلى استخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أكثر أمناً على صحة الإنسان وبيئته مثل الأكياس الورقية و المتعددة الاستخدام والقابلة للتحلل وقد تم توزيع عدد من الأكياس الصديقة للبيئة على عدد من النوادى المصرية.

 

 

 


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