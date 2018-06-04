video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 07:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ننشر صورة قائد القوات الخاصة الليبية داخل معسكر الصاعقة بعد تحريره فى درنة

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:39 م
ننشر صورة قائد القوات الخاصة الليبية داخل معسكر الصاعقة بعد تحريره فى درنة صورة قائد القوات الخاصة الليبية داخل معسكر الصاعقة حررته القوات فى درنة
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" على صور حصرية لقائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، داخل أحد معسكرات قوات الصاعقة الليبية فى مدينة درنة عقب تحريره من قبضة الإرهابيين.

 كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق المرحلة الثانية لمعركة تحرير مدينة درنة، وقال حفتر، فى كلمة له اليوم الإثنين، إنه يبشر أبناء الشعب الليبى باقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان تحرير درنة من قبضة الإرهاب، موجها بالانتشار الواسع فى المدينة وبسط السيطرة الكاملة على كافة الأحياء فى درنة، داعيا لتوخى الحذر التام من الألغام والقناصة والعملاء المندسين بين المدنيين.

ودعا حفتر إلى الحرص على أمن الأهالى والمحافظة على درنة ومرافقها، موجها للرد الفورى على أى مصدر إطلاق للنيران، تفعيل الاجهزة الامنية والشرطة ومساندتها، تسيير دوريات أمنية فى درنة وتدخل القوات المسلحة الليبية فى حال ظهور أى مؤشرات لعمليات إرهابية.

وشدد حفتر، على ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية فى التعامل مع الأسرى والتعامل بالحسنى لكل من يلقى السلاح، داعيا للتقيد بالتام لكل ما يصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درنة التى سيتم انشاؤها عقب تحرير درنة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يديعوت أحرونوت: الموساد اغتال مسئوليين عسكريين إيرانيين فى ليبيا

وفاة العميد تامر حمزة بعد تفجير فى ليبيا بالحلقة الـ17 من كلبش2

مقتل 12 مهاجرا حاولوا الفرار من مخيم احتجاز فى ليبيا برصاص المهربين

ليبيا

أخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الجيش الليبى

تحرير درنه

الجماعات المتطرفه




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة