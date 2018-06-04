ننشر صورة قائد القوات الخاصة الليبية داخل معسكر الصاعقة بعد تحريره فى درنة

حصل "اليوم السابع" على صور حصرية لقائد القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة، داخل أحد معسكرات قوات الصاعقة الليبية فى مدينة درنة عقب تحريره من قبضة الإرهابيين.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق المرحلة الثانية لمعركة تحرير مدينة درنة، وقال حفتر، فى كلمة له اليوم الإثنين، إنه يبشر أبناء الشعب الليبى باقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان تحرير درنة من قبضة الإرهاب، موجها بالانتشار الواسع فى المدينة وبسط السيطرة الكاملة على كافة الأحياء فى درنة، داعيا لتوخى الحذر التام من الألغام والقناصة والعملاء المندسين بين المدنيين.

ودعا حفتر إلى الحرص على أمن الأهالى والمحافظة على درنة ومرافقها، موجها للرد الفورى على أى مصدر إطلاق للنيران، تفعيل الاجهزة الامنية والشرطة ومساندتها، تسيير دوريات أمنية فى درنة وتدخل القوات المسلحة الليبية فى حال ظهور أى مؤشرات لعمليات إرهابية.

وشدد حفتر، على ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية فى التعامل مع الأسرى والتعامل بالحسنى لكل من يلقى السلاح، داعيا للتقيد بالتام لكل ما يصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درنة التى سيتم انشاؤها عقب تحرير درنة.