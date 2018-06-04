ننشر أماكن 44 جراجًا للدراجات بمصر الجديدة ضمن مبادرة "سكتك خضرا"

ينشر "اليوم السابع" مواقع جراجات الدراجات التى تم إنشاؤها فى نطاق حى مصر الجديدة ضمن مبادرة "سكتك خضرا" والتى تهدف إلى تحسين خدمات الدراجات فى المدينة، وتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وتوفير أماكن آمنة لركنة الدراجات.

وبلغ عدد الأماكن التى تم إنشاؤها للدراجات بمصر الجديدة 44 مكانا، بالتنسيق مع السفارة الدنماركية كمبادرة لتعميمها على مستوى 4 أحياء بالقاهرة.

وقال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أن مشروع المبادرة يعد علامة فارقة فى مجال الطرق يساهم فى جعل وجه العاصمة أكثر تحضرًا، وتهدف فى الأساس إلى توفير البنية التحتية وكل ما يساعد على نشر ثقافة الاعتماد على ركوب الدراجات كوسيلة نقل لها فوائد عديدة اقتصاديًا وصحيًا وبيئيًا لتحسين أنماط الحياة لدى المواطنين.