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الإثنين، 04 يونيو 2018 10:07 م
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نقيب الصحفيين: يجب أن تخصص الدولة ولو 1% لدعم الثقافة والصحافة والإعلام

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:47 م
نقيب الصحفيين: يجب أن تخصص الدولة ولو 1% لدعم الثقافة والصحافة والإعلام عبد المحسن سلام
كتب حسن مجدى
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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الدولة المصرية تدفع مئات المليارات لدعم الغذاء وهو ملف هام لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا:"لكن إن كنا نفعل هذا فيجب أيضا أن تخصص ولو 1% لدعم الثقافة والصحافة والإعلام".

وأوضح نقيب الصحفيين، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الصحافة المصرية والإعلام فى مشكلة عقب 2011، ويجب أن تتفهم الدولة أن الصحافة والإعلام هى القلب ومن أدوات التنوير"، وتابع:" لا أقول هذا لأننى نقيب الصحفيين ومنحاز للمهنة، ولكن هذا هو الواقع".

 

وشدد على أن مصر أمام معركة مع الإرهاب، وهى ليست فقط "إطلاق نار" لكنها معركة فكرية، ويجب أن ندعم فيها أدوات تنوير المجتمع.

 


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عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين

الاعلام




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